В результате крушения лодки погибли 10 мигрантов
Проводится спасательная операция
По меньшей мере 10 человек погибли в результате крушения лодки, перевозившей мигрантов в районе британских островов Теркс и Кайкос. Об этом в воскресенье сообщили правоохранительные органы островов в "Фейсбуке".
"Проводится спасательная операция после того, как перевернулось судно, перевозящее, предположительно, нелегальных мигрантов. На данный момент спасено 13 человек, из воды извлечено 10 тел погибших", — говорится в сообщении. Точное количество пассажиров судна уточняется.
В начале марта в результате крушения моторной лодки с мигрантами из Гаити вблизи Багамских островов погибли 28 человек.
Напомним, ранее у берегов Ливии и Марокко в Средиземном море затонули две лодки, на которых преимущественно находились мигранты из Западной Африки. В результате происшествий, вероятно, погибли 170 человек.
Также мы писали, что у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной.
А в Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами. Паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора на озере Виктория в Африке. В результате крушения погибли более 40 человек.
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