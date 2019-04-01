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В результате крушения лодки погибли 10 мигрантов

Сегодня, 04:02

Проводится спасательная операция

Фото: AFP
В результате крушения лодки погибли 10 мигрантов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a5/d53/5c51a5d532af9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a5/d53/5c51a5d532af9.jpg Евросоюз Проводится спасательная операция

По меньшей мере 10 человек погибли в результате крушения лодки, перевозившей мигрантов в районе британских островов Теркс и Кайкос. Об этом в воскресенье сообщили правоохранительные органы островов в "Фейсбуке".

"Проводится спасательная операция после того, как перевернулось судно, перевозящее, предположительно, нелегальных мигрантов. На данный момент спасено 13 человек, из воды извлечено 10 тел погибших", — говорится в сообщении. Точное количество пассажиров судна уточняется.

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В начале марта в результате крушения моторной лодки с мигрантами из Гаити вблизи Багамских островов погибли 28 человек.

Напомним, ранее у берегов Ливии и Марокко в Средиземном море затонули две лодки, на которых преимущественно находились мигранты из Западной Африки. В результате происшествий, вероятно, погибли 170 человек.

Также мы писали, что у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной.

А в Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами. Паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора на озере Виктория в Африке. В результате крушения погибли более 40 человек.

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Тег крушение, мигранты, беженцы, лодка

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Источник:

ТАСС

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