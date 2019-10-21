В Румынии перевернулся автобус с украинцами: подробности ДТП

Около полусотни украинских граждан попали в аварию по пути в Одессу

Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии. Фото: realitatea.net

Спустя пару дней после ДТП, которое произошло с автобусом с гражданами Украины в Венгрии, украинцы попали в аварию в Румынии.

По данным adevarul.ro, инцидент произошел утром 21 октября на трассе DN26 около населенного пункта Брэнэшть в районе Галац: автобус съехал с проезжей части, врезался отбойник, а потом – в столб и перевернулся.

На момент аварии в салоне транспортного средства находились 46 граждан Украины, которые направлялись из Греции в Одессу. Отмечается, что в результате случившегося пострадали пять человек.

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В местных правоохранительных органах причиной происшествия утверждают, что водитель не превышал скорость, и считают причиной случившегося то, что шофер не учел дорожные условия – влажную и туманную погоду.

Начато расследование обстоятельств случившегося.

Компания, которой принадлежит автобус, должна отправить еще одну машину, чтобы забрать пассажиров.

Напомним, что на минувших выходных другое ДТП с участием украинцев произошло в Чехии: у села Несовице по дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

Кроме того, ранее в этом году крупная дорожная авария произошла на окраине Москвы: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

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