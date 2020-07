В Сербии вспыхнуло восстание "против карантина": протестующие ворвались в парламент

В столице Сербии Белграде после массовой акции протеста против новых объявленных мер по предотвращению распространения коронавируса и введения комендантского часа протестующие ворвались в здание парламента. Люди прорвали защитные ограждения, зажгли факелы и вступили в схватку с полицией. Акция протеста началась 7 июля после 20:00 по местному времени, после того как президент Сербии Вучич объявил, что комендантский час будет введен с пятницы по понедельник, как во время чрезвычайного положения в Сербии с марта по 6 мая. Вучич также сказал, что в настоящее время около 4000 человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграда медицинские учреждения почти заполнены.

В итоге самые радикальные демонстранты, скандируя "Вучич – вор" и "Отставка", сожгли три полицейские машины и несколько мусорных контейнеров, прорвали полицейские кордоны и вошли в зал сербского парламента. Спецназ полиции после штурма пытался разогнать митинг, применив против протестующих спецтехнику, сообщает BGNES.

По данным МВД Сербии, около 5000 человек собрались перед зданием парламента, меньшинство которого во главе с активистом оппозиции Даниэлем Кнежевичем напала на оцепление полиции и штурмовала зал парламента, но позже была задержана.

"Группа протестующих выбрала неприемлемое поведение и напала на полицейских, бросая в них камни", – заявил начальник полиции Владимир Ребич по национальному телевидению.

#serbia#srbija#beograd#belgrade#vucic#protest A group of serbian police officers attacking 3 innocent unarmed protesters with their hands raised up pic.twitter.com/1XaAW4q1bx