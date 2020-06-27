После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус

Оба чиновника находятся в удовлетворительном состоянии

После визита на парад в Москву у министра обороны Сербии Александара Вулина и спикера Национального собрания страны Майи Гойкович диагностировали коронавирус.

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Об этом сообщает сербское агентство РТС.

Отмечается, что Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сейчас она находится в хорошем состоянии и получает необходимую терапию.

Министр обороны Вулин сделал тест на коронавирус после того, как государственного секретаря министерства госпитализировали с COVID-19. Он также чувствует себя хорошо, поскольку у него нет никаких симптомов болезни. Вулин находится в самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.

Ранее мы сообщали, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

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