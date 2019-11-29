В Словакии погибли двое альпинистов – граждан Украины

Трагедия произошла во время восхождения в Высоких Татрах

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На востоке Словакии в горах Высокие Татры погибли двое альпинистов – граждан Украины, которые совершали восхождение на вершину Ломницки-Штит.

Как сообщили в словацкой Горноспасательной службе, украинцы шли в группе из 11 альпинистов и сорвались во время покорения одной из самых высоких гор в Татрах.

"Сигнал бедствия от группы украинских альпинистов поступил во второй половине дня в четверг на номер телефона спасения Горноспасательной службы", — говорится в сообщении.

Руководитель группы сообщил, что двое из них сорвались при восхождении на Ломницки-Штит, вершину, высота которой составляет 2634 метра.

"Погибшими альпинистами оказались шедшие при восхождении в связке мужчина в возрасте 67 лет и тридцатилетняя женщина", — добавили спасатели.

Напомним, ранее при восхождении на самую высокую точку Европы погиб гражданин Украины. Отмечается, что украинский альпинист 1985 года рождения потерял сознание на высоте 3,5 тыс. метров.

Кроме этого, мы сообщали, что ранее в индийской части Гималаев пропала группа иностранных туристов, которые совершали восхождение на гору Нандадеви. Четверых из них нашли уцелевшими, но пятерым выжить не удалось.

Мы также писали, что в мае за одну неделю жертвами восхождения на самую высокую точку планеты – гору Эверест – стали семь человек.

Правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы , в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.

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