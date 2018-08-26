В Словакии задержали двух украинцев, переправлявших нелегалов в ЕС на дельтаплане

Один из задержанных оказывал сопротивление полиции, к нему пришлось применить силу

Правоохранители в Словакии задержали двух украинцев, которые переправляли нелегалов из Закарпатской области в страны ЕС на дельтаплане. Об этом сообщила словацкая полиция на своей странице в соцсети Facebook.

Правоохранители обнаружили дельтаплан, который летел из Украины и приземлился в Словакии. Управлял транспортным средством украинец, еще один помогал ему с посадкой. Кроме того, полицейскими был задержан гражданин Афганистана, а также словак.

Во время задержания украинский пилот оказывал сопротивление в соответствии с чем к нему пришлось применить силу.

Напомним, что ранее канал нелегальной миграции ликвидировали в Черновицкой области. Так, двое граждан Украины пытались незаконно переправить в Румынию группу вьетнамцев без документов.

А в Сумской области вблизи государственной границы с РФ сотрудники криминальной полиции области и сотрудники Глуховского отдела полиции задержали двух иностранных граждан в сопровождении проводника. Там же пограничники задержали трех граждан Республики Куба, которые пытались незаконно попасть в Украину из России, переплыв реку.

А троих граждан Германии и россиянина, которые направлялись из Польши в Украину и наоборот, задержали пограничники Мостиского отряда.



