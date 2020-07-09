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В Словении подожгли деревянную Меланию Трамп: видео

9 июля, 16:40

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

На родине первой леди США пытались сжечь уродливую скульптуру в ее честь

В родном городе первой леди США Мелании Трамп – в словенской Севнице – подожгли ее деревянную скульптуру, установленную год назад.

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Как сообщает New York Post, инцидент произошел в символическую дату – на День Независимости США, который отмечается 4 июля.

Скульптуру выпилил из ствола дерева местный ремесленник в июле 2019 года по заказу американского художника Брэда Дауни. Она изображала женщину в голубом платье, в котором Мелания присутствовала на инаугурации своего мужа в 2017 году. Рукой она приветствует Севницу.

"Я хочу знать, почему они это сделали", – сказал после поджога Дауни, которому уже вернули изуродованный вандалами памятник.

В офисе первой леди США пока что не комментировали случившееся.

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Словенская полиция расследует поджог памятника, однако каких-либо зацепок у них нет.

Любопытно, что, кроме Мелании, в Словении в прошлом году также появилась деревянная скульптура ее мужаи Дональда Трампа – пользователи соцсетей раскритиковали обе работы как уродливые и низкосортные. Впрочем, в январе 7,5-метрового истукана в поселке Села-при-Камнику тоже сожгли.

Тем временем, в самих США тоже прокатилась волна вандализма, только на этот раз досталось деятелям былых лет – первым президентам, военачальникам Конфедерации во времена Гражданской войны и даже открывателю Америки Христофору Колумбу.

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Словения поджог памятник дерево статуя Мелания Трамп первая леди США

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