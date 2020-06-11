В США массово уничтожают статуи открывателю Америки: фото и видео

Вслед за Ричмондом, где накануне протестующие против расизма сбросили с постамента и утопили в озере статую Христофора Колумба,, памятник открывателю Америки осквернили в двух других американских городах.

Сперва статую свалили в городе Сент-Пол – памятник при помощи веревок повалили с постамента, который стоял возле Капитолия штата Миннесота. Полицейские этому не мешали.

Губернатор штата, демократ Тим Уолз назвал неоднозначной роль, которую сыграл мореплаватель, но призвал протестующих не нарушать закон.

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Также досталось Колумбу в Майами, штат Флорида, где его статую 10 июня обрисовали красной краской.

Статуя Христофору Колумбу в Майами. Фото: REUTERS/Marco Bello

А накануне в Бостоне, штат Массачусетс, статую Колумбу в очередной раз обезглавили. В связи с этим мэр Марти Уолш сообщил о планах перенести ее в хранилище.

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"Мы в Бостоне не оправдываем никакие акты вандализма, это нужно остановить. Мы намерены сегодня утром снять памятник и поместить его в хранилище, чтобы оценить нанесенный ему ущерб", – сказал градоначальник.

Видео: Reuters

Ранее памятник неоднократно подвергался атакам вандалов – в 2006 году его обезглавили, а в 2016 году – облили краской.

В последние года в США обсуждают роль Колумба в истории, поскольку открытие целого континента в конечном счете привело к гибели коренных американских народов.

Протесты в США начались 26 мая с города Миннеаполис, где накануне афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате грубого задержания белыми полицейскими. Акции быстро перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи. По данным американских СМИ, количество протестующих с каждым днем растет. В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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На этом фоне протесты перекинулись и на Европу – в Бельгии потребовали снести памятник королю Леопольду II, известному своим завоеванием Конго.

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