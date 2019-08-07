В столице Дании прогремел мощный взрыв: ранен человек

В столице Дании, которую недавно признали одним из самых дорогих городов для жизни, прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Инцидент произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером 6 августа. В момент ЧП в здании находились два человека – они не пострадали, в отличие от мужчины, который находился снаружи управления – он был ранен осколками стеклянного фасада.

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Датский министр налоговой политики Мортен Бедсков уже посетил место взрыва, назвав происшествие "очень серьезным" и сообщив, что в настоящее время полиция устанавливает виновных.

Следователи уже признали инцидент атакой, но считают, что ее организаторы сознательно выбрали поздний вечер, чтобы не навредить людям. Об этом сообщил главный инспектор полиции Йорген Берген Сков.

"Мы называем это нападением, чтобы подчеркнуть: это было совершено умышленно", – заявил он.

Напомним, этой весной взрыв также произошел в столице Швеции Стокгольме. В результате случившегося пострадали несколько человек.

Также "Сегодня" писали о взрыве в шведском городе Линчепинг - из-за взрыва в окнах домов частично вылетели окна, несмотря на что эвакуация не объявлялась.

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