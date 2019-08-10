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В столице Дании прогремел взрыв возле полицейского участка

Сегодня, 15:43

Полицейские рассказали о том, что ничто не указывает на то, что взрыв связан с терроризмом

В столице Дании Копенгагене произошел еще один взрыв за эту неделю. Он случился на территории полицейского участка. Об этом сообщает информационный портал BBC.

В результате взрыва, который произошел недалеко от центра города было повреждено здание полицейского участка. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

"Это был не несчастный случай, а преднамеренный акт", – сказал главный инспектор полиции Йорген Берген Сков.

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Также инспектор добавил, что расследование еще продолжается, и ничто не указывает на то, что взрыв связан с терроризмом.

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Фото: Getty Images

"Это были нападения на здания, а не на людей. Но пока рано говорить о мотиве", – отметили в местной полиции.

Напомним,в столице Дании прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек. Инцидент произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером 6 августа. В момент ЧП в здании находились два человека – они не пострадали, в отличие от мужчины, который находился снаружи управления – он был ранен осколками стеклянного фасада.

Кроме этого, мы писали, что под городом Ачинск в Красноярском крае России произошло ЧП. В воинской части, где находится склад, слышны взрывы. На данный момент известно о шести пострадавших, из них четверо госпитализированы и еще двум оказывают помощь на месте.

Также мы писали о взрывах боеприпасов на складах в Красноярском крае России.

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Дания взрыв Копенгаген полицейские

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