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На арсенале в России снова взрываются боеприпасы: видео

Сегодня, 18:29

На данный момент известно о шести пострадавших

Под городом Ачинск в Красноярском крае России, где ранее на этой неделе произошел пожар на военном арсенале, снова произошло ЧП.

Как сообщает Telegram-канала Mash, на воинской части, где находится склад, слышны взрывы.

На данный момент известно о шести пострадавших, из них четверо были госпитализированы и еще двум оказывают помощь на месте. У пациентов — в основном травмы головы. Людей доставляют в Ачинскую межрайонную больницу.

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Жителей района, где слышны взрывы, уже эвакуируют. Для этого из Ачинска направили уже 11 автобусов.

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Фото: "Сегодня"

Местные власти сообщили, что взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации прошлой ЧС.

Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться.

В результате ЧП один человек погиб и еще восемь получили различные травмы. К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.

Взрывы прекратились 6 августа. В этот же день пожар под Ачинском удалось полностью потушить.

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Россия пожар взрыв склад боеприпасов взрывы на складах Ачинск

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