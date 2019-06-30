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В туристических городах Грузии зафиксировали загрязнение воздуха

30 июня, 06:33

Отметим, диоксид азота – это ядовитый газ

Фото: Pixabay

В городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси – зафиксирована повышенная концентрация загрязнителей воздуха – твердых частиц пыли и диоксида азота. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Концентрация загрязнения была зафиксирована в Тбилиси с 18 по 24 июня на проспекте Церетели, на улице Агладзе и на проспекте Казбеги. В Батуми загрязнение воздуха выше нормы наблюдалось на улице Абусеридзе.

Также на прошлой неделе специалисты взяли образцы воздуха в четырех местах Тбилиси, чтобы установить уровень содержания свинца. Результаты анализа показали, что на всех четырех локациях Тбилиси содержание свинца не превышало установленную норму.

Отметим, диоксид азота – это ядовитый газ. Токсин может вызывать как кратковременное поражение организма, что проявляется временной спутанностью сознания и угнетением дыхания, так и иметь длительное воздействие.

Напомним, что ранее в ГСЧС предупредили и о загрязнении воздуха в украинской столице

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что температура воздуха в Киеве в июне побила несколько температурных рекордов

Кроме того, Германия, Польша и Чехия в среду зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений, и ожидается, что в ближайшие дни температура будет расти.

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Тег загрязнение, воздух, Тбилиси

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