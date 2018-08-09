В Великобритании приветствовали санкции США против России из-за отравления Скрипалей

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что такая международная реакция посылает недвусмысленный сигнал Москве

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приветствует новые антироссийские санкции США в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, 10.

"Соединенное Королевство приветствует эти дополнительные действия со стороны нашего союзника – Соединенных Штатов. Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа", – сказала сотрудница канцелярии.

Представитель американского Госдепартамента сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, что США введут в ближайшие пару недель запрет на поставку России продукции двойного назначения в рамках новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, применяемых в связи с делом Скрипалей.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.