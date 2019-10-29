В Великобритании уничтожают памятные монеты, отчеканенные к Brexit 31 октября

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Британское казначейство приступило к переработке памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС 31 октября в связи с тем, что дату Brexit перенесли, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на Минфин.

Переплавке подвергнутся тысячи монет номиналом в 50 пенсов. В Минфине Великобритании указали, что средства, потраченные на создание и производство этих монет, были взяты не у налогоплательщиков, а из собственных доходов Королевского монетного двора.

Brexit-монета. Фото: HM TREASURY

"Мы все же отчеканим монеты, которые ознаменуют выход из ЕС, но они войдут в обращение только после того, как мы действительно выйдем (из ЕС – Ред.)", - сказал представитель Минфина.

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По его словам, на монетах будет надпись "Дружба со всеми странами". На них также будет нанесена отметка с датой выхода из ЕС.

Традиционно монеты в 50 пенсов чеканятся в Великобритании из медно-никелевого сплава.

Изначально планировалось, что ограниченная партия в 10 тыс. памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС, будет продана коллекционерам. За каждую монету в 50 пенсов планировалось получить 10 фунтов стерлингов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что послы стран ЕС решили одобрить запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit – до 31 января 2020 года. По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".

По данным телеканала Sky News, договоренность об отсрочке, которую Брюссель предложит Лондону, содержит пункт о "гибких сроках" Brexit. В том случае, если стороны смогут быстро ратифицировать все документы, необходимые для выхода королевства из состава ЕС, Brexit можно будет осуществить 30 ноября или 31 декабря.

Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Закон также обязывает главу британского правительства принять предложение ЕС, если Брюссель будет согласен на отсрочку.

Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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