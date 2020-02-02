В Венеции нашли бомбу Второй мировой войны, тысячи людей эвакуированы

Бомба успешно извлечена и в ближайшее время будет обезврежена в открытом море

В Венеции в воскресенье, 2 февраля, проходит операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось эвакуировать более 3,5 тысячи людей..

Об этом сообщает DW.

"Из-за операции по обезвреживанию бомбы на материковой части Венеции были эвакуированы более 3500 местных жителей и остановлено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Бомба весом 220 кг была обнаружена в материковой части города. На время операции по ее извлечению было остановлено движение всех видов транспорта в районе обнаружения. Это создало затруднения для туристов, стремящихся попасть на островную часть города.

Примерно в 12.30 по местному времени дороги были снова открыты.

Власти сообщили, что бомба успешно извлечена и в ближайшее время будет обезврежена в открытом море.

Как сообщалось, рекордное количество – 54 тысячи человек – утром 15 декабря эвакуировали власти итальянского города Бриндизи из-за бомбы Второй мировой войны. Это стало самой большой эвакуацией городского населения в Италии.

Но если для итальянцев эта эвакуация стала рекордной, то Европа знает случаи и посерьезнее: так, в немецком Франкфурте-на-Майне из-за двухтонной бомбы времен войны эвакуировали более 60 тысяч человек.

Напомним, ранее в центре Тернополя нашли бомбу, радиус действия которой достигал 800 метров. Экстренные службы тоже срочно эвакуировали людей. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.

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