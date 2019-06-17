Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Великобритания не планирует встречу Мэй с Путиным на саммите G20

17 июня, 18:09

Другие отношения с Россией возможны только когда РФ изменит свою модель поведения

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP

Лондон считает преждевременным обсуждать возможную встречу между премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке и полагает, что сначала РФ должна изменить свою модель поведения. Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

"Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, ее дестабилизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение", — сказала представитель пресс-службы.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов , которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей , ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое министерство обороны".

Кроме этого, сообщалось, что Британия после выхода из ЕС будет бороться с российской агрессией, укрепляя торговые связи с Украиной и сохраняя европейские санкции – с таким заявлением выступит министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, Саммит "Большой двадцатки", Мэй, саммит g20

Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания не планирует встречу Мэй с Путиным на саммите G20". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия и Япония обсудят вопрос мирного договора

Сегодня, 14:13

Встречу заместителей министров иностранных дел стран запланировали на 20 июня в Москве

В Кремле озвучили вариант встречи Путина и Трампа

Сегодня, 13:49

Саммит G20 в Японии пройдет в конце месяца и главный вопрос – будет ли встреча президентов РФ и США

Песков сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа на саммите G20

Вчера, 16:44

Он подчеркнул, что эсли встреча будет "на ногах", обсудить все вопросы не удастся

У Путина рассказали, когда будут готовы ко встрече с Зеленским

Вчера, 15:18

Путину нужно понять, какие подходы в Зеленского относительно отношений между странами

Зинченко отдыхает с Владой Седан

Зеленский вышел в сеть во время выступления представителя в Раде

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

Кому в украинской политике спутает карты возвращение Саакашвили

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

В курортном поселке Одесской обл. вводят карантин из-за бешенства

Ученые РФ и Китая пытаются обуздать трансграничное озеро Ханка

В Украине построят ракетный катер

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Полиция куплена"

"Атланта" сделала предложение по трансферу игрока сборной Украины

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Вернувшийся с небес мальчик рассказал кого там встретил

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Зеленский готовит Климкина к новой должности: подробнее

Вакарчук нахамил журналистке в прямом эфире "Права на владу"

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь