Великобритания не планирует встречу Мэй с Путиным на саммите G20
Другие отношения с Россией возможны только когда РФ изменит свою модель поведения
Лондон считает преждевременным обсуждать возможную встречу между премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке и полагает, что сначала РФ должна изменить свою модель поведения. Об этом заявили в канцелярии британского премьера.
"Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, ее дестабилизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение", — сказала представитель пресс-службы.
Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов , которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.
Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей , ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое министерство обороны".
Кроме этого, сообщалось, что Британия после выхода из ЕС будет бороться с российской агрессией, укрепляя торговые связи с Украиной и сохраняя европейские санкции – с таким заявлением выступит министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания не планирует встречу Мэй с Путиным на саммите G20". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Япония обсудят вопрос мирного договора
Встречу заместителей министров иностранных дел стран запланировали на 20 июня в Москве
Песков сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа на саммите G20
Он подчеркнул, что эсли встреча будет "на ногах", обсудить все вопросы не удастся