Великобритания не планирует встречу Мэй с Путиным на саммите G20

Другие отношения с Россией возможны только когда РФ изменит свою модель поведения

Тереза Мэй. Фото: AFP

Лондон считает преждевременным обсуждать возможную встречу между премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке и полагает, что сначала РФ должна изменить свою модель поведения. Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

"Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, ее дестабилизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение", — сказала представитель пресс-службы.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов , которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей , ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое министерство обороны".

Кроме этого, сообщалось, что Британия после выхода из ЕС будет бороться с российской агрессией, укрепляя торговые связи с Украиной и сохраняя европейские санкции – с таким заявлением выступит министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

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