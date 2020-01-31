Великобритания официально покинула Евросоюз

С сегодняшнего дня в Британии начинается адаптационный переходной период, он продлится до 31 декабря

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Великобритания с сегодняшнего дня больше не является членом Европейского союза. Соглашение по Brexit вступило в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает "112 Украина".

"Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Оно охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", – говорится в сообщении.

В соответствии с документом, с пятницы начинается так называемый переходной период, который продлится до 31 декабря 2020 года. До последнего дня этого года Британия продолжит применять законы ЕС, но уже не будет его членом. Данный период может быть продлен на 1 или 2 года по обоюдному соглашению сторон 1 июля 2020 года.

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Как сообщалось, Совет Европейского Союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit). Таким образом, Брюссель окончательно завершил процесс ратификации соглашения со своей стороны.

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Экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В Украине для граждан Великобритании на протяжении года будет действовать безвизовый режим. Однако он будет временным – до 30 января 2021 года. Предполагается, что в течение этого времени должны вестись переговоры о правилах въезда с британской стороной.

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