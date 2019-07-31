Великобритания покинет ЕС в срок – министр по Brexit

Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября. Об этом британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли написал в Twitter.
Это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю утвердить соглашение по выходу, пояснил министр переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.
"Провел разговор с Мишелем Барнье, в ходе которого я ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим заключить сделку, однако покинем ЕС 31 октября с ней или без нее", - отметил Баркли.
Ранее сообщалось, что несмотря на то, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что "жесткий" Brexit близок как никогда, он считает, что такого сценария можно избежать.
Напомним, ранее он назвал условием для ратификации соглашения о Brexit отказ от так называемого бэкстопа — запасного механизма по Северной Ирландии.
Как мы уже сообщаели, 23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.
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