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Великобритания покинет ЕС в срок – министр по Brexit

Сегодня, 03:50

По словам Баркли, Люндон хочет заключить сделку с ЕС

Стивен Баркли

Стивен Баркли / Фото: AFP

Великобритания покинет ЕС в срок – министр по Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8 Евросоюз По словам Баркли, Люндон хочет заключить сделку с ЕС

Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября. Об этом британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли написал в Twitter.

Это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю утвердить соглашение по выходу, пояснил министр переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

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"Провел разговор с Мишелем Барнье, в ходе которого я ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим заключить сделку, однако покинем ЕС 31 октября с ней или без нее", - отметил Баркли.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что "жесткий" Brexit близок как никогда, он считает, что такого сценария можно избежать.

Напомним, ранее он назвал условием для ратификации соглашения о Brexit отказ от так называемого бэкстопа — запасного механизма по Северной Ирландии.

Как мы уже сообщаели, 23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство. 

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Великобритания ЕС выход соглашение Brexit

Источник: Сегодня

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