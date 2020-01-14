Венеция пересохла: редкие фото "города на воде"

"Городом на воде" Венецию теперь даже язык не повернется назвать

Видео: Reuters

Не успели жители итальянской Венеции отойти от масштабного потопа, который нанес городу ущерба более чем на миллиард евро, уровень воды в каналах аномально упал.

Спустя всего несколько недель после того, как на город обрушилось самое крупное за последние 50 лет наводнение, покрыв водой 70% Венеции, городские каналы опустели. Эксперты объясняют это приливами исключительно низкого уровня.

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Напомним, кроме того, что Венеция является одним из самых известных городов мира, это также Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. При населении в примерно 50 тысяч человек, город каждый год посещают 36 миллионов туристов.

"Город на воде" построен на 118 небольших островках, которые соединены каналами и более 400 мостами.

Напомним, в ноябре на Венецию обрушились проливные дожди, что вызвало колоссальное наводнение с жуткими последствиями.

На своем пике вода поднялась до уровня 1,87 метра. В связи с этим была закрыта знаменитая площадь Святого Марка, а также учебные заведения. Жуткая погода длилась около недели, после чего уровень воды пошел на спад.

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