Потоп в Венеции: уровень воды пошел на спад

Фото: ANSA

Уровень воды в итальянской Венеции, где был объявлен наивысший уровень угрозы, после очередного пика наводнения снизился до полутора метров, а к вечеру пошел на спад.

В городе продолжают работать 280 добровольцев из муниципальных групп, которые оказывают помощь населению и туристам, сообщает ANSA.

Отметим, что в середине недели уровень воды поднялся в Венеции до рекордного с 1966 года показателя в 1,87 метра. Затопленными оказались около 80% площади города, в том числе популярная среди туристов площадь Сан-Марко.

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14 ноября вода немного спала, но на следующий день вновь поднялась до уровня 1,54 метра. 16 ноября туристам и жителям города разрешили посещать площадь Святого Марка, которая до сих пор остается затопленной.

Школы, которые должны были работать 16 ноября, остались закрытыми. Власти города объявили, что пострадавшие местные жители смогут получить компенсации до 5000 евро, а предприятия – 20 тысяч. Те, кто сильнее всего пострадали от непогоды, смогут получить помощь в размере 70% от размера убытков.

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Видео: Reuters

Ранее сообщалось, что на северные штаты Индии обрушились мощные муссоны. Из-за наводнений и оползней погибли не менее 127 человек. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за летом муссоны поразили юг Индии и западное побережье страны. В некоторых областях был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

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