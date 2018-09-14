Венгрия назвала недействительным голосование в Европарламенте по санкциям

Венгрия считает голосование в Европейском парламенте о введении санкций против Будапешта недействительным и заявила о намерении оспорить решение. Об этом сообщает AFP.

Правительство Венгрии считает, что резолюция не получила достаточной поддержки, поскольку при голосовании были учтены только "за" и "против".

"Воздержавшиеся должны были засчитаться при голосовании, но не были, поэтому в докладе не удалось получить большинство в две трети, необходимое для принятия решения", – сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Польша намерена заблокировать санкции ЕС против Венгрии

По его словам, сейчас правительство Венгрии принимает необходимые меры и в понедельник примет решение о конкретных юридических шагах. Гуйяш добавил, что наиболее вероятным вариантом является оспаривание действительности результатов в Европейском суде.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер обвинил Венгрию в попытке уничтожить европейский проект.

Как известно, что этим летом Евросоюз запустил аналогичную процедуру и в отношении Польши.