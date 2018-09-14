Венгрия назвала недействительным голосование в Европарламенте по санкциям

Сегодня, 00:22

Правительство Венгрии считает, что резолюция не получила достаточной поддержки

фото GETTY
фото GETTY

Венгрия считает голосование в Европейском парламенте о введении санкций против Будапешта недействительным и заявила о намерении оспорить решение. Об этом сообщает AFP. 

Правительство Венгрии считает, что резолюция не получила достаточной поддержки, поскольку при голосовании были учтены только "за" и "против".

"Воздержавшиеся должны были засчитаться при голосовании, но не были, поэтому в докладе не удалось получить большинство в две трети, необходимое для принятия решения", – сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По его словам, сейчас правительство Венгрии принимает необходимые меры и в понедельник примет решение о конкретных юридических шагах. Гуйяш добавил, что наиболее вероятным вариантом является оспаривание действительности результатов в Европейском суде.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер обвинил Венгрию в попытке уничтожить европейский проект.

Как известно, что этим летом Евросоюз запустил аналогичную процедуру и в отношении Польши.
Венгрия, ЕС, Европарламент, резолюция, санкции, голосование

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото GETTY

Польша намерена заблокировать санкции ЕС против Венгрии

Вчера, 04:19

В Варшаве считают, что "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ"

Евросоюз

Фото: Pixabay

Европарламент проголосовал за санкции против Венгрии

12 Сентября, 15:06

Евродепутаты советуют проверить нарушение Венгрией основополагающих демократических принципов ЕС и при необходимости принять меры
Загрузка...

Евросоюз

Виктор Орбан. Фото: AFP

В Европарламенте подготовили наказание для Венгрии за нарушение правил ЕС

11 Сентября, 19:10

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна

Евросоюз

Фото: Pixabay

Венгрия за расширение ЕС, но не за счет Украины

7 Сентября, 10:38

Соображения безопасности подталкивают ЕС к принятию Македонии, Албании, Сербии и Черногории, считают в Будапеште

Политика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP

Конфликт Венгрии и Украины: Сийярто сделал заявление

1 Сентября, 12:26

Для правительства Венгрии очень важно развитие Закарпатья, отметил министр иностранных дел Петер Сийярто

Политика

Павле Климкин. Фото: GETTY

"Нас хорошо услышали": Климкин сообщил важную новость о переговорах с Венгрией

31 Августа, 11:15

Венгерская сторона согласилась поменять название должности уполномоченного по Закарпатью
Загрузка...