Венгрия не осуждает Россию за агрессию на Азове: дипломат объяснил почему

Сегодня, 13:40

Будапешт все еще пытается "понять и разобраться" в информации 

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: kremlin.ru

Правительство Венгрии считает преждевременным как-либо реагировать на агрессию России на Азове против украинского буксира и двух военных катеров, заявил замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр в интервью "Европейской правде".

"Вы думаете, есть кто-то в мире, кто сейчас, через 24 часа после тех событий, имеет четкую картину, что именно там произошло? Я так не думаю", – утверждает он.

Дипломат утверждает, что Будапешт "пытается понять, разобраться в сообщениях", которые поступают о случившемся, а также поддерживает связь с украинскими властями по этому вопросу.

"Но вы можете быть уверены, что Венгрия будет действовать на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, а вооруженные действия против Украины будут осуждены с нашей стороны – так же, как это было до сих пор", – добавил Мадяр.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Мы также писали, что Венгрия отклонить запрос США об экстрадиции двух россиян, подозреваемых Вашингтоном в торговле оружием, и выслала их в РФ.
Россия, Венгрия, азовское море, Керченский пролив, ВМС Украины

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