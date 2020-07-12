Венгрия введет новые ограничения на въезд в страну: что изменится

Венгрия с 15 июля введет новые правила пересечения границы из-за всплеска новых заражений коронавирусом в нескольких странах. Об этом сообщила администрация премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Согласно новым правилам, все граждане Венгрии, которые возвращаются из стран с высоким уровнем заражения, то есть из "желтой" и "красной" зон, должны будут обследоваться у врача и пройти карантин.

Это касается и иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны, куда относится и Украина, будет запрещен.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

Напомним, ранее транзит по территории Венгрии без обязательного прохождения карантина был разрешен только через два пункта пропуска на границе с украинской стороной.

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Также правила пересечения границы изменила Хорватия. Украинцы будут обязаны сдать тест на коронавирус перед поездкой или же пройти 14-дневную самоизоляцию после въезда в страну.

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