Вислу уже преходят вброд: в Польше из-за жары мелеют реки
Сейчас Польша страдает от сильной засухи, непродолжительные дожди проблемы не решают
В Польше из-за жары мелеют реки. Местами уровень воды опустился до 40 см, сообщает Euronews.
Из-за низкого уровня воды некоторые осмеливаются пересекать Вислу вброд. Но местные власти предостерегают: такие эксперименты рискованны.
Висла – опасная река с неравномерным дном, скрытыми течениями и зыбучими песками, которые могут затянуть, как болото.
Сейчас Польша страдает от сильной засухи. Непродолжительные дожди проблемы не решают, реки мелеют все больше, а синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие дни.
Напомним, в Европе установилась очень жаркая погода. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений.
Ранее сообщалось, что во Франции, Италии, Испании и Великобритании готовятся к пику аномально жаркой погоды.
Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.
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