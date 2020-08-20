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Виновные должны ответить: Литва отреагировала на отравление Навального

20 августа, 11:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Литовский МИД выразил обеспокоенность произошедшим с главным оппозиционером России

Литва обеспокоена информацией об отравлении известного российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в самолете 20 августа.

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А об этом после произошедшего в своем Twitter заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

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"Очень тревожные сообщения о возможном отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно следим за ситуацией, желаем ему сил и скорейшего выздоровления", – написал глава МИД.

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Напомним, во время перелета из Томска в Москву 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем. Из-за этого пассажирский лайнер срочно посадили в Омске и политика отвезли в больницу с подозрением на отравление. Также мы показывали видео, как Навального после вероятного отравления выносят из самолета.

Заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко утверждает об отсутствии подтверждения, что Навального отравили, но такая версия рассматривается, как одна из возможных причин ухудшения его здоровья.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление покушение Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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