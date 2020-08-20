"Может быть не отравление": врач рассказал о тяжелом состоянии Навального

Врач Омской больницы подтвердил, что политик действительно лежит у них

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который попал в реанимацию с подозрением на отравление, находится сейчас в тяжелом состоянии в Омской больнице. Об этом рассказал журналистам заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.

"Пациент находится у нас в больнице, состояние его тяжелое. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе. Проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований. В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом. Но, тем не менее, симптоматическое лечение, все, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объеме", – сказал он.

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Калиниченко отметил, что пока нет подтверждения, что Навальный отравлен, но отравление рассматривается, как одна из возможных причин ухудшения его здоровья. По его словам, это также может быть ряд состояний, которые возникли остро, и привели к такому состоянию.

При этом врач отказался ответить журналистам, есть ли угроза жизни Навальному и действительно ли он пребывает в коме.

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Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика отвезли в больницу с подозрением на отравление. Также мы показывали видео, как Навального после вероятного отравления выносят из самолета.

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