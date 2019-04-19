Власти Франции мобилизуют 60 тысяч полицейских в ожидании протестов "желтых жилетов"

Несколько ключевых членов движения объявили, что они намерены протестовать несмотря на трагедию Нотр-Дама

Фото: AFP

Власти Франции мобилизует 60 тысяч полицейских в преддверии новой акции протестов "желтых жилетов", которые решили провести новые демонстрации несмотря на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Bloomberg.

Несколько ключевых членов движения объявили, что они намерены протестовать в субботу, заявив, что осуждение политики президента Эммануэля Макрона не является несовместимым с грустью в связи с повреждением выдающегося памятника.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что есть признаки того, что к ним присоединятся анархисты "Черного блока", которых обвиняют в наихудших акциях насилия за прошедшие недели. По его словам, на демонстрациях снова могут вспыхнуть беспорядки.

Ранее сообщалось, что в Париже власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля.

Напомним, в субботу, 13 апреля, во Франции "желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, сообщает France.info. Активисты объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации.

"Желтые жилеты" вышли на акцию, несмотря на запрещающие законы, которые начали действовать в стране. Как отмечается в сообщении, протесты запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах.

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