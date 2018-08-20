Власти Грузии обещают помочь пострадавшим от града с реализацией уничтоженного стихией винограда

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили заявил, что жители Кахетии, главного виноградарского региона страны, смогут реализовать виноград, поврежденный сильным градом, обрушившимся на регион в ночь на воскресенье, с минимальными затратами, чтобы возместить нанесенный стихией ущерб.

"Чрезвычайный штаб по ликвидации последствий стихии находится в постоянном контакте с компаниями, которые могут производить спирт. У населения не будет проблем с реализацией поврежденного винограда, и уже завтра с утра они (компании – Ред.) начнут его принимать", – сообщил Давиташвили журналистам после заседания штаба.

При этом министр призвал виноградарей максимально использовать льготное агрострахование, при котором 50% урожая финансируется государством, чтобы в будущем, в случае подобной стихии, иметь возможность компенсировать возможные потери.

На недостаточном использовании фермерами льготной системы агрострахования, особенно, когда речь идет о такой культуре высокого риска, как виноград, акцентировал внимание и губернатор региона Кахетии Ираклий Кадагишвили.

По его словам, минувшей ночью имела место стихия "беспрецедентного масштаба" и, если бы не противоградовая система "Дельта", то ущерб мог быть намного большим, поскольку пострадали бы виноградники не только на территории Ахметского и Телавского мниципалитетов, но и во всем регионе.

"Размещенные в Кахетии 86 установок "Дельты" (...) позволили минимизировать нанесенный градом ущерб и спасти в регионе более 50 тысяч гектаров виноградников и других сельхозкультур", – сказал губернатор.

"Если бы не эта система, то уже в мае виноградари могли остаться без урожая", – добавил Кадагишвили, по словам которого, благодаря "Дельте", недобор урожая в двух пострадавших муниципалитетах, по предварительным подсчетам, может составить не более 1200-1400 тонн винограда.

Губернатор сообщил, что в пострадавших от стихии муниципалитетах продолжаются работы по ликвидации ее последствий. Соответствующие службы оказывают помощь пострадавшему населению. К настоящему времени полностью возобновлена подача электроэнергии, идет восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате сильного ливня, града и ураганного ветра.

"Делается все, чтобы как можно быстро решить все возникшие в регионе проблемы", – сказал Кадагишвили.

Ранее сообщалось, что обрушившаяся в ночь на воскресенье стихия нанесла серьезный ущерб жителям сел Ахметского и Телавского муниципалитетов, затопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки.

Градины величиной в куриное яйцо полностью уничтожили урожай винограда, повалены деревья, повреждены дороги и линии электропередачи, в результате чего многие жители остались без света.

Напомним, на днях Львов накрыл мощнейший ливень, а ветер и град на некоторых улицах остановили движение транспорта.