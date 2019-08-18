Во Франции клиент застрелил официанта из-за медленно приготовленного сэндвича

Злоумышленник разозлился потому что его заказ долго готовили

/ Фото: AFP

В пригороде Парижа во Франции клиент застрелил официанта за то, что тот недостаточно быстро приготовил сэндвич. Об этом сообщает BBC.

Происшествие произошло в пиццерии пригороде Парижа. Клиент был злым из-за того, что долго ждал заказ и выстрелил в официанта. 28-летний парень погиб на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся с места преступления. Полиция пока не поймала подозреваемого.

Напомним, в Киеве на Лыбедской площади в одном из пабов трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош, один из них выстрелил внутри переполненного людьми помещения. что пистолет, из которого стрелял мужчина, был стартовым. В результате инцидента никто не пострадал, на место вызвали копов.

Кроме того, мы писали, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги. Конфликт разгорелся в квартире дома по улице Василенко, 25 во время застолья.

Также, в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Пострадавшие получили ранения, но остались живы.

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