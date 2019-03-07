Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Во Франции миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

Сегодня, 04:58

Эхуд Ланиадо владел алмазной компанией Omega Diamonds в Бельгии

Фото: 500px.com
Фото: 500px.com.
Во Франции миллиардер умер во время операции по увеличению пениса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/033/bc7/5c8033bc76d9a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/033/bc7/5c8033bc76d9a.png Евросоюз Эхуд Ланиадо владел алмазной компанией Omega Diamonds в Бельгии

В элитной парижской клинике умер миллиардер Эхуд Ланиадо. Смерть наступила во время операции по увеличению пениса. Когда врачи ввели в половой орган специальное вещество, у Ланиадо случился сердечный приступ. Ему было 65 лет.

Эхуд Ланиадо имел двойное гражданство: бельгийское и израильское. Он владел алмазной компанией Omega Diamonds в Бельгии. Как сообщает Mirror, в прошлом Ланиадо был массажистом в отеле Hilton в Тель-Авиве, но вскоре открыл в себе другой талант и стал одним из крупнейших экспертов в области оценки необработанных алмазов.

Друзья и коллеги миллиардера рассказали журналистам, что Ланиадо "всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, как другие воспринимали его".

Сообщается, что Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, также у него был шикарный дом в пригороде Бель-Эйр (Калифорния), где он устраивал вечеринки с моделями и знаменитостями.

У миллиардера были неприятности с законом из-за неуплаты налогов. Ему и его деловому партнеру пришлось заплатить 137,7 миллионов фунтов стерлингов за предотвращение процесса по уклонению от уплаты налогов. Несмотря на это, бельгийская таможня все еще требует 4 миллиарда фунтов стерлингов за неуплаченные налоги и штраф почти в 2 миллиарда. 14 марта должен состояться очередной суд, но уже без ответчика.

Ранее мы писали, что в Великобритании два брата и сестра удалили желудки. На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака.

Тем временем, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. 

Тем временем, медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег операция, миллиардер, пенис

Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции миллиардер умер во время операции по увеличению пениса". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

info24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Японии одобрили первое клиническое испытание по пересадке роговицы глаза

Вчера, 05:24

Это первое подобное испытание, получившее одобрение японского правительства

В Великобритании два брата и сестра удалили желудки

5 марта, 05:12

На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака

Украинские хирурги провели уникальную операцию: бойцу восстановили лицо после снайперской пули

27 февраля, 23:42

Старшина перенес более десятка операций, врачи удивлялись – с такими травмами люди не живут

"Это не пост жалости": Наталья Валевская сделала операцию ради беременности

20 февраля, 13:40

Наталья Валевская призналась, что пока безуспешно пытается забеременеть

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Как бегать с большой грудью?

Украинцев просят временно не ездить в Беларусь: названа причина

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?