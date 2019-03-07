Во Франции миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
Эхуд Ланиадо владел алмазной компанией Omega Diamonds в Бельгии
В элитной парижской клинике умер миллиардер Эхуд Ланиадо. Смерть наступила во время операции по увеличению пениса. Когда врачи ввели в половой орган специальное вещество, у Ланиадо случился сердечный приступ. Ему было 65 лет.
Эхуд Ланиадо имел двойное гражданство: бельгийское и израильское. Он владел алмазной компанией Omega Diamonds в Бельгии. Как сообщает Mirror, в прошлом Ланиадо был массажистом в отеле Hilton в Тель-Авиве, но вскоре открыл в себе другой талант и стал одним из крупнейших экспертов в области оценки необработанных алмазов.
Друзья и коллеги миллиардера рассказали журналистам, что Ланиадо "всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, как другие воспринимали его".
Сообщается, что Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, также у него был шикарный дом в пригороде Бель-Эйр (Калифорния), где он устраивал вечеринки с моделями и знаменитостями.
У миллиардера были неприятности с законом из-за неуплаты налогов. Ему и его деловому партнеру пришлось заплатить 137,7 миллионов фунтов стерлингов за предотвращение процесса по уклонению от уплаты налогов. Несмотря на это, бельгийская таможня все еще требует 4 миллиарда фунтов стерлингов за неуплаченные налоги и штраф почти в 2 миллиарда. 14 марта должен состояться очередной суд, но уже без ответчика.
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