Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Во Франции министр назвал угрозы Трампа "абсурдом" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-30T12:16:00+03:00 Евросоюз Глава Минсельхоза Франции Дидье Гийом считает налог на Google, Amazon, Facebook, Apple оправданным

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на французские вина в ответ на обложение пошлинами американских цифровых компаний во Франции абсурдны.

Так 29 июля французский министр сельского хозяйства Дидье Гийом заявил на одном из местных телеканалов.

"Это уже третий раз, когда американский президент нам угрожает пошлинами. Это абсурд, также, как и абсурдны политические и экономические дебаты о том, что если вы обложите налогом Google, Amazon, Facebook, Apple, то мы — ваше вино", — сказал он.

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Гийом призывает не связывать эти два вопроса воедино, поскольку речь идет об "абсолютно разных ситуациях".

3% "цифровой налог" вступил во Франции в силу на прошлой неделею Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон назвал августовский саммит G7 хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Новости "Сегодня" также сообщали, что США на торговых переговорах предложили установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов. Это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

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