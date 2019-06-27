Во Франции неизвестный устроил стрельбу по людям возле мечети

Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь

Фото: ordvor.com.

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в четверг в городе Брест на западе Франции. Об этом сообщила радиостанция "Франс блё".

По ее сведениям, инцидент произошел в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени, когда неизвестный открыл огонь. Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.

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