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Во Франции неизвестный устроил стрельбу по людям возле мечети

27 июня, 19:15

Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в четверг в городе Брест на западе Франции. Об этом сообщила радиостанция "Франс блё".

По ее сведениям, инцидент произошел в районе мечети города около 16:30 по парижскому времени, когда неизвестный открыл огонь. Два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь. Место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее в США молодой парень расстрелял посетителей бара. Один из раненых погиб, еще десять оказались в больнице.


Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из пистолета ранил велосипедиста на светофоре возле пешеходного перехода на ул.Автозаводской. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом огнестрельное ранение предплечья. Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и вскоре задержали подозреваемого – им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


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Тег Франция, стрельба, ранения

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ТАСС

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