Во Франции рекордный за пять месяцев скачок заражений коронавирусом

Во Франции, где власти ранее предупреждали о возвращении коронавируса, зафиксировали рекордное число новых случаев заражения. Об этом сообщает France 24.

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Так, Министерство здравоохранения Франции заявило, что за последние 24 часа было зарегистрировано 5 429 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым максимумом с момента пика эпидемии COVID-19 в начале апреля.

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Согласно последним данным, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции составляет 253 587 человек, летальных случаев – 30 544.

Комментируя эти данные, премьер-министр страны Жан Кастекс допустил возможность повторного введения карантина, однако подчеркнул, что это "отнюдь не наша цель", напомнив о тяжелых последствиях локдауна для экономики.

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"Я никогда не считал и не считаю, что государство способно абсолютно все сделать, на нем лежит лишь доля ответственности. Но в то же время необходимо, чтобы все население осознавало свою причастность к борьбе против эпидемии", — цитирует чиновника ТАСС.

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Напомним, в июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией COVID-19, однако уже через месяц он предупредил о новой волне коронавируса.

Так, по его словам, страна подготовилась к возможной второй волне эпидемии: во Франции "есть запасы масок, респираторов и лекарств". Макрон напомнил французам о важности соблюдения санитарных мер, принятых в стране в связи с коронавирусом.

Как сообщалось, в Париже решили открыть для посетителей Эйфелеву башню, которая была закрыта 13 марта из-за эпидемии COVID-19.

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