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Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 1300 человек

3 апреля, 09:05

Денис Беспалов

471 летальный случай был зафиксирован в больницах и 884 - в домах престарелых

Во Франции, где на днях от коронавируса умер экс-министр, за сутки было зафиксировано 1355 смертей от коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, вечером заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает France24.

По его словам, 471 летальный случай был зафиксирован в больницах и 884 – в домах престарелых.

Жером Саломон предупредил, что смертность от коронавируса в домах престарелых может оказаться выше, чем сообщалось, поскольку власти все еще собирают данные со всей страны

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Согласно последним данным, всего в Франции от коронавируса умерли 5 387 человек.

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Ранее сообщалось, что во Франции протестируют новый препарат против коронавируса, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов. Ученые считают, что гемоглобин морских червей Arenicolaes способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. По мнению специалистов, это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания.

Более подробно читайте в материале "Сегодня" Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

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