Во Франции после пожара на химзаводе более сотни людей обратились в больницы

Люди жаловались на проблемы с дыханием, головокружение и тошноту

/ Фото: Reuters

Во Франции 156 человек обратились к врачам с симптомами, которые потенциально могут быть связаны с пожаром на химическом заводе Lubrizol в Руане.

Об этом сообщает BFMTV.

За помощью медиков обратились 121 взрослых и 35 детей.

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Люди жаловались на проблемы с дыханием, головокружение и тошноту. По результатам обращений госпитализировали шесть человек, которые и раньше имели респираторные проблемы.

Сообщается, что углеводороды, которые сгорели во время пожара на заводе Lubrizol в прошлый четверг, является источником неприятных запахов, которые заполонили Руан и вызывают головную боль и тошноту у жителей.

Напомним, что в ночь на четверг, 26 сентября, во французском городе Руан взрывы уничтожили химический завод. Вспыхнул масштабный пожар, охвативший все предприятие, а небо стало черным. Людей в радиусе полукилометра от завода эвакуировали, а на улицах в районе пожара перекрыли движение. В городе и соседних селах закрыты колледжи, школы и детские сады. По сообщениям местных чиновников, пожар на химическом заводе может привести к серьезным загрязнениям реки Сены.

Ранее сообщалось, что в восточной китайской провинции Цзянсу в результате взрыва на химическом предприятии погибли 78 человек. Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП. Многочисленные репортажи местного телевидения демонстрируют кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые стекла и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

Также мы писали о том, как произошел пожар и взрыв на химзаводе в Стамбуле. В результате инцидента ранены семь человек. Все пострадавшие – пожарные. Химический завод расположен в азиатской части Стамбула, вблизи аэропорта имени Сабихи Гекчен.

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