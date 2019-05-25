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Взрыв в центре Лиона: полиция ищет подозреваемого

25 мая, 21:13

В результате ЧП в центре французского города накануне пострадали 13 человек

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео.

Полиция Франции опубликовала в субботу ориентировку на подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона, происшедшего накануне.

По ее данным, это мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он передвигался на горном велосипеде и попал на уличные камеры видеонаблюдения. Мужчина был одет в шорты светлого цвета и в водолазку с длинными рукавами темного цвета.

При взрыве пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали.

Накануне взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго в исторической части города около 17:30 по местному времени. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими предметами, возможно – гвоздями и болтами.

Ранее во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.

Напомним, пожар также возник в ночь на 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По подозрению в причастности к случившемуся была задержана 40-летняя жительница дома, страдающая от психических заболеваний.

Также сообщалось о пожаре в отделении "Банка Франции" во французском городе Руан, которое в декабре подожгли участники движения "желтых жилетов" во время массовых протестов.

Кроме того, мы писали о взрыве в одной из пекарен Парижа, в результате которого погибли четыре человека и еще десятки пострадали.

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Тег пожар, теракт, взрыв, подозреваемый, Лион Франция

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Источник:

Интерфакс-Украина

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