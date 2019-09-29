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Во Франции проходит церемония прощания с бывшим президентом Шираком: фото

29 сентября, 16:45

На церемонию прощания приходят все желающие

В Париже проходит народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает RFi.

Тело Жака Ширака, накрытый французским триколором выставили у собора Святого Людовика. Церемония началась в 14:00 по местному времени, но еще за несколько часов до ее начала у Дома Инвалидов выстроилась очередь.

Пожелание провести народное прощание высказала семья Жака Ширака. Для всех, кто приходит в Дом Инвалидов, семья экс-президента приготовила брошюры с его высказываниями.

Около пяти тысяч человек уже оставили записи в книгах соболезнований в Елисейском дворце. В этих же книгах записи смогут оставить все, кто пришел на церемонию прощания в Дом Инвалидов.

Также сообщается, что утром 30 сентября Жаку Шираку отдадут воинские почести в почетном дворе Дома Инвалидов в присутствии нынешнего президента Эммануэля Макрона.

После этого прощание пройдет в парижской церкви Сен-Сюльпис. На церемонии будут присутствовать около 30 глав государств и правительств.

Напомним, также журналисты "Сегодня" рассказывали, чем запомнился экс-президент Франции. Как сообщили его родные, он ушел из жизни в возрасте 86 лет в окружении семьи.

Для украинцев прискорбным является обстоятельство, о котором сообщил экс-президент США Джордж Буш-младший. В своих мемуарах бывший глава Белого дома написал, что на одной из встреч с ним Ширак заявил: "Украина – это часть России".

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Франция церемония прощание жак ширак

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