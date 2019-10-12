Во Франции протестуют из-за военной операции Турции в Сирии

На площади собралось более 20 тысяч человек

/ Фото: Reuters

Во Франции началась серия акций протеста против военной операции Турции в Сирии. В ней, по данным организаторов из французского отделения Курдского демократического совета, участвуют не менее 100 тысяч человек.

Как сообщил BFM, старт протестам дал митинг проживающих во Франции курдов напротив Эйфелевой башни. Вслед за ним началась крупная манифестация в противоположной части Парижа.

Там собрались более 20 тыс. человек. Над толпой подняты транспаранты "Защитим Курдистан!", "Свободу курдскому народу!", "Долой колониализм, да здравствует свобода и справедливость!".

С площади Республики участники акции двинулись колонной по парижским бульварам.

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"Мы настоятельно просим Францию вмешаться в ситуацию и добиться прекращения тех убийств людей, которые совершает турецкая армия и поддерживающие ее группировки радикальных исламистов", — подчеркнул официальный представитель французского отделения Курдского демократического совета Ажит Полат.

Проживающие во Франции курды решительно намерены продолжать свои акции. "Курдская община в гневе", — подчеркнул он.

По словам курдского представителя, "Франции, и Европейскому союзу, и всему мировому сообществу надлежит принять санкции против Турции".

"Они должны носить конкретный характер, в частности крайне необходимо создать закрытую для полетов самолетов зону. Население же должно получить защиту ООН", — считает он.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан.

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