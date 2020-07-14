Во Франции разогнали протест в День взятия Бастилии: фото и видео беспорядков

Французские медики, чья июньская манифестация закончилась беспорядками и задержаниями, устроили новую акцию, которая совпала с главным национальным праздником Франции – Днем взятия Бастилии.

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Как сообщает BFM, после официальных мероприятий, которые в этом году проходили в условиях санитарных ограничений из-за коронавируса, в Париже началась манифестация за повышение зарплат медиков и улучшение финансирования больниц в условиях коронавирусной пандемии.

В самом конце манифестации, которая поначалу проходила мирно, начались беспорядки. Дойдя колонной от площади Республики до площади Бастилии, некоторые радикально настроенные участники акции начали громить магазины и кафе и бросать в полицейских камни и бутылки. Те в ответ применили слезоточивый газ.

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По данным префектуры парижской полиции, в манифестации принимали участие 2,7 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. участников движения "желтых жилетов", чьи протесты еще в прошлом году сотрясали всю Францию. Из них, в свою очередь, было порядка 150 радикалов.

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Стоит отметить, что из-за коронавируса французские власти в этот день впервые с 1945 года отменили военный парад на Елисейских Полях. Взамен на площади Конкорд прошла торжественная церемония с небольшим количеством участников – вместо военной техники в центре внимания оказался медперсонал.

Напомним, что на прошлой неделе в Париже тоже проходили акции, но с другим посылом – феминистки требовали отставки новоназначенных министров Жеральда Дарманена и Эрика Дюпон-Моретти.

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