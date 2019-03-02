Во Франции снова бастуют "желтые жилеты": яркие фото и видео из Парижа
Манифестанты собрались у Триумфальной арки, откуда отправились маршем через богатые кварталы на западе города
В Париже и других французских городах, включая Руан и Ниццу, 16-ые выходные подряд проходят протесты движения "желтых жилетов".
В частности, в столице республики манифестанты собрались у Триумфальной арки, откуда планировали отправиться маршем через западные кварталы города, которые считаются местном жительства богатых парижан.
Впереди колонны две группы манифестантов несут транспаранты с лозунгами "Власть народу!" и "Франция разграблена олигархами. Сопротивление".
Их сопровождают усиленные отряды полиции, которые следят за тем, чтобы манифестация проходила по согласованному маршруту. В целом шествие проходит без инцидентов.
Цель протестующих – продемонстрировать свою мобилизацию против экономической политики правительства Эммануэля Макрона на фоне завершения двух месяцев, которые были отведены для "большой дискуссии" насчет экономических и демократических вопросов.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение "желтых жилетов" отображает "гигантский коллективный провал", в котором он также поучаствовал.
Также сообщалось, что пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с "утерей доверия к прокуратуре".
Кроме того, как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филип, с начала акций "желтых жилетов" вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.
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