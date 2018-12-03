Во Франции судят почти полторы сотни участников протестов "желтых жилетов"

Сегодня, 11:57

Задержание еще 111 протестующих продлили, а 81 человека освободили из-под стражи

Фото: AFP
Фото: AFP

Около 140 участников демонстраций против роста цен на бензин и повышения налогов, которые охватили в прошлом месяце Париж, предстали перед судом 3 декабря, пишет агентство AFP, ссылаясь на прокуратуру французской столицы.

Кроме того, задержание еще 111 протестующих продлили, а в отношении 81 человека судебные разбирательства были прекращены.

Всего, как сообщили в прокуратуре Парижа, в ходе протестов "желтых жилетов" были задержаны 378 человек, включая 33 несовершеннолетних.

Напомним, что на прошедших выходных полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.

Также мы писали, что во время топливных протестов демонстранты серьезно повредили символ Франции – Триумфальную арку, исписав стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф".

Как уже сообщалось, протесты не обошлись без жертв – с 17 ноября, когда они начались, погибли уже три человека. Кроме того, около 57 человек пострадали городе Тулуза 1 декабря. Среди пострадавших в ходе протестов против повышения цен на топливо 48 полицейских.
Франция, протесты, бензин, топливо, демонстрация, желтые жилеты
Источник:

ТАСС

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