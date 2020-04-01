Во Франции за сутки от COVID-19 умерли более 500 пациентов

В целом с начала пандемии выявлено 56 тыс. 989 инфицированных

В больницах Франции, где ранее умер экс-министр, который спас экономику после кризиса, за последние сутки скончались 509 пациентов с коронавирусом, общее число смертей от COVID-19 достигло 4 тыс. 32, сообщил в среду на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Госпитализировано с диагнозом COVID-19 24 тыс. 639 пациентов, из них 6 тыс. 17 помещены в реанимационные отделения.

В целом с начала пандемии выявлено 56 тыс. 989 инфицированных.

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Число вылечившихся пациентов достигло 10 тыс. 935. Почти 1,5 тыс. человек выписаны из больниц за последние сутки.

Выступая в среду на слушаниях в Национальном собрании Франции, премьер-министр страны Эдуар Филипп допустил, что предполагаемая в дальнейшем отмена действующего режима изоляции населения не будет одновременной и повсеместной.

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"Вероятно, что мы не придем к такому снятию режима изоляции, которое будет всеобщим и абсолютным – за один раз всюду и для всех", - сказал глава французского правительства депутатам.

Он сообщил, что несколько экспертных групп изучают этот вопрос. Речь, в частности, о том, выполнима ли отмена санитарного режима порегионно, должно ли быть предварительное тестирование, и если да, то по какому принципу, например, по возрастным группам. "Мы разрабатываем сценарии и подвергаем их экспертизе", – объяснил Филипп.

Ранее сообщалось, что во Франции объявили военную операцию против коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Франции Эдуар Филипп предупредил граждан, что вторая часть продленного в стране до 15 апреля карантина будет более трудной для населения, чем первая.

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