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Во Франции жара унесла жизни 1500 человек

9 сентября, 08:02

28 июня в стране был побит температурный рекорд - 46 градусов тепла

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Во Франции в июне и июле царила адская жара. Из-за высоких температур в стране погибли 1500 людей, сообщает Deutsche Welle.

Всего французы летом пережили два периода жары, в один из которых, 28 июня, зафиксировали температурный рекорд – 46 градусов тепла. Эта температура царила на юге страны, в городе Верарг. Как сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен, возраст половины погибших превышал 75 лет, но среди них были и дети.

Отметим, что общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года. Тогда из-за высоких температур погибли около 15 тысяч человек.

Напомним, в Японии из-за сильной жары за неделю были госпитализированы более 1,2 тысяч человек. Большинство пострадавших и жертв — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. 

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. 

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Франция жара рекорды погибшие

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