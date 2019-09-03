В Японии в больницы из-за жары попали более 1,2 тысячи человек

Большинство пострадавших и жертв — люди пожилого возраста, которые не включают дома кондиционеры

/ Фото: AFP

Более 1,2 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

За минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 1262 человека. Этот показатель значительно уменьшился по сравнению с позапрошлой неделей, когда семь человек погибли и более 7 тысяч были госпитализированы благодаря тому, что изнуряющая жара, стоявшая на всей территории Японии в августе, спала. Во вторник в Токио стрелки термометров держатся на отметке 27 градусов Цельсия.

/ Фото: AFP Реклама

Большинство пострадавших и жертв — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

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В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Напомним, что ранее во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары.

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