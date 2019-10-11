В США пришла зима: видео снежной бури в Колорадо

Вслед за Киевом, где на этой неделе выпал мокрый снег, приближение зимы почувствовали также и в Соединенных Штатах.

Так, из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.

Кроме того, в связи с непогодой, полиция обратилась к местным жителям, призвав их воздержаться от поездок на авто, поскольку видимость на дорогах упала практически до нуля. Только за сутки произошло почти двести аварий.

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А вот сторонники зимних видов спорта радуются первому снегу, ведь в Колорадо – немало горнолыжных курортов.

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Напомним, на прошлых выходных украинские Карпаты также засыпало снегом, укрыв Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Осадки продолжались 5 и 6 октября.

А вот на севере канадской провинции Британская Колумбия сильный снегопад весьма неожиданно прошел еще в августе. Для этого региона снег в августе не очень редкое явление, однако такого обильного снегопада здесь не случалось уже давно.

По информации Министерства окружающей среды Канады, среднее количество августовских снежных осадков в этом регионе в период между 1981 и 2010 гг. составляло всего 6 миллиметров.

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