В США пришла зима: видео снежной бури в Колорадо

Вслед за Киевом, где на этой неделе выпал мокрый снег, приближение зимы почувствовали также и в Соединенных Штатах.
Так, из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.
Кроме того, в связи с непогодой, полиция обратилась к местным жителям, призвав их воздержаться от поездок на авто, поскольку видимость на дорогах упала практически до нуля. Только за сутки произошло почти двести аварий.
А вот сторонники зимних видов спорта радуются первому снегу, ведь в Колорадо – немало горнолыжных курортов.
Напомним, на прошлых выходных украинские Карпаты также засыпало снегом, укрыв Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Осадки продолжались 5 и 6 октября.
А вот на севере канадской провинции Британская Колумбия сильный снегопад весьма неожиданно прошел еще в августе. Для этого региона снег в августе не очень редкое явление, однако такого обильного снегопада здесь не случалось уже давно.
По информации Министерства окружающей среды Канады, среднее количество августовских снежных осадков в этом регионе в период между 1981 и 2010 гг. составляло всего 6 миллиметров.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк