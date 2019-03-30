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Водометы, БТР и жандармы: как проходит юбилейная акция "желтых жилетов" в Париже

Сегодня, 15:16

Очередная акция протестов во Франции проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности

Водометы, БТР и жандармы: как проходит юбилейная акция "желтых жилетов" в Париже Евросоюз Очередная акция протестов во Франции проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности

Во Франции началась двадцатая, юбилейная, неделя протестов участников движения "желтых жилетов". В этот раз протестующие столкнулись с усиленными мерами безопасности в Париже. Силы правопорядка установили несколько периметров безопасности, а центр французской столицы патрулируют отряды полиции.

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В частности, у Триумфальной арки выставлены два бронетраспортера, водомет и около 60 машин полиции, на Елисейских Полях – около 20 полицейских автобусов, а возле Бурбонского дворца, где заседают депутаты Национального собрания – разместили шесть автобусов жандармерии.

Также усилены патрули на въездах в Париж, а жандармы проверяют все подозрительные автомобили, которые направляются в город. Часть парижских улиц перекрыта.

В целом за порядком в столице французской республики следят порядка 12 тыс. полицейских и жандармов.

Кроме Парижа, манифестации 30 марта пройдут в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце.

В Тулузе и Руане манифестации запрещены, как и в Авиньоне, несмотря на что сотни манифестантов все же вышли на центральную улицу города и прошли колонной в сопровождении полиции, при этом не обошлось без столкновений.

Напомним, что в прошлую субботу, 23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.

Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.

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Тег Франция, Париж, протест, акция протеста, демонстрация, манифестации, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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