Водометы, БТР и жандармы: как проходит юбилейная акция "желтых жилетов" в Париже
Очередная акция протестов во Франции проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности
Во Франции началась двадцатая, юбилейная, неделя протестов участников движения "желтых жилетов". В этот раз протестующие столкнулись с усиленными мерами безопасности в Париже. Силы правопорядка установили несколько периметров безопасности, а центр французской столицы патрулируют отряды полиции.
В частности, у Триумфальной арки выставлены два бронетраспортера, водомет и около 60 машин полиции, на Елисейских Полях – около 20 полицейских автобусов, а возле Бурбонского дворца, где заседают депутаты Национального собрания – разместили шесть автобусов жандармерии.
TWITTER— Joseph GJ RIC (@J0sephch) March 30, 2019
Также усилены патрули на въездах в Париж, а жандармы проверяют все подозрительные автомобили, которые направляются в город. Часть парижских улиц перекрыта.
В целом за порядком в столице французской республики следят порядка 12 тыс. полицейских и жандармов.
TWITTER— nonouzi (@Gerrrty) March 30, 2019
Кроме Парижа, манифестации 30 марта пройдут в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце.
В Тулузе и Руане манифестации запрещены, как и в Авиньоне, несмотря на что сотни манифестантов все же вышли на центральную улицу города и прошли колонной в сопровождении полиции, при этом не обошлось без столкновений.
Напомним, что в прошлую субботу, 23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.
Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.
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