Военные корабли США в Персидском заливе могут усугубить ситуацию – МИД Германии

Разногласия с Ираном можно решить лишь посредством дипломатии, начало морской миссии в Персидском заливе при участии американского флота может обернуться эскалацией ситуации. Об этом заявил в пятницу в эфире немецкого телеканала "Вельт" глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я опасаюсь, что, если американские корабли будут отправлены на участие в военной миссии в Персидском заливе, в Ормузском проливе, то это поспособствует дальнейшей эскалации (ситуации в регионе)", - сказал Маас.
По его словам, ФРГ придерживается другой политики по отношению к Ирану, нежели США. В частности, Берлин не считает верной стратегию максимального давления, которой придерживается Вашингтон. Решение Соединенных Штатов выйти из ядерной сделки он в очередной раз назвал "непонятным". Министр полагает, что в отсутствие этого соглашения будет значительно больше конфликтных пунктов в отношениях с Ираном, чем есть сейчас.
Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Германия в ней участвовать отказалась.
В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе.
Отметим, Орму́зский пролив – узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.
Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.
Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.
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