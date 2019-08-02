Берлин не считает верной стратегию максимального давления на Тегеран, которой придерживается Вашингтон

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Военные корабли США в Персидском заливе могут усугубить ситуацию – МИД Германии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%20Duncan,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%20Duncan,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 2019-08-02T14:04:31+03:00 Евросоюз Берлин не считает верной стратегию максимального давления на Тегеран, которой придерживается Вашингтон

Разногласия с Ираном можно решить лишь посредством дипломатии, начало морской миссии в Персидском заливе при участии американского флота может обернуться эскалацией ситуации. Об этом заявил в пятницу в эфире немецкого телеканала "Вельт" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я опасаюсь, что, если американские корабли будут отправлены на участие в военной миссии в Персидском заливе, в Ормузском проливе, то это поспособствует дальнейшей эскалации (ситуации в регионе)", - сказал Маас.

По его словам, ФРГ придерживается другой политики по отношению к Ирану, нежели США. В частности, Берлин не считает верной стратегию максимального давления, которой придерживается Вашингтон. Решение Соединенных Штатов выйти из ядерной сделки он в очередной раз назвал "непонятным". Министр полагает, что в отсутствие этого соглашения будет значительно больше конфликтных пунктов в отношениях с Ираном, чем есть сейчас.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Германия в ней участвовать отказалась.

В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе.

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/ Фото: Wikipedia

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Отметим, Орму́зский пролив – узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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