Вооруженное нападение на школу в Словакии: двое погибших, ранены дети

Злоумышленник раньше учился в школе, на которую напал

В Словакии, где ранее вынесли приговор за резонансное убийство журналиста, произошло нападение, в результате которого пятеро человек были ранены, а двое, включая злоумышленника, погибли.

Инцидент случился днем 11 июня в городе Врутки на севере страны. Известно, что злоумышленник убил одного из сотрудников школы. Прибывшие на место случившегося патрульные застрелили нападавшего из табельного оружия. При этом некоторые пули рикошетом ранили самих копов.

Имя преступника не раскрывается, но известно, что это 22-летний мужчина из города Мартин, расположенного неподалеку от Врутки. Раньше он учился в школе, где произошло нападение.

По данным местной газеты Nový Čas, погиб заместитель директора школы, а сам директор, учитель, дворник и двое первоклассников были ранены. Пострадавших госпитализировали.

"По предварительной информации, бывший ученик школы действовал в одиночку. Он попал в школу, разбив стеклянную заслонку. Сотрудники школы хотели его остановить, но он использовал принесенный с собой нож, смертельно ранив заместителя директора школы и ранив уборщика. Впоследствии он побежал к ближайшему классу", – рассказал глава словенской полиции Милан Лучанский.

На место происшествия отправилась целая делегация членов правительства Словакии – министры внутренних дел и образования, спикер парламента и начальник полиции. Начато расследование, изучается, не было ли у преступника истории психических расстройств.

Напомним, ранее в Словакии задержали 50-летнего украинца, который, находясь за рулем грузовика в пьяном виде, едва не столкнулся с машиной полиции.

А в прошлом году в 90 км от Братиславы автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, в результате чего 13 человек погибли и десятки были ранены.

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