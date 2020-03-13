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Европу назвали новым эпицентром пандемии коронавируса

13 марта, 18:46

Станислав Кожемякин

По темпам распространения инфекции Европа уже обогнала даже Китай

Эпицентр коронавирусной пандемии сместился из Китая в Европу, утверждает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая 13 марта на брифинге в Женеве, он отметил, что на сегодняшний день ВОЗ известно более чем 132 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 в 123 странах и зависимых территориях. При этом 5 тыс. пациентов скончались.

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"В настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID-19, где зарегистрировано больше подтвержденных случаев и смертей, чем в остальном мире, помимо Китая. В настоящее время здесь ежедневно регистрируется больше случаев, чем в Китае в разгар эпидемии", – отметил Гебрейесус.

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Напомним, что Италия остается главным очагом эпидемии в Европе и вторым в мире после Китая – состоянием на 13 марта коронавирус выявили уже у более чем 15 тысяч человек. При этом жертвами инфекции стали уже 1 016 человек, а 1 258 выздоровели.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел по всей стране карантин и приказал закрыть все торговые магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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