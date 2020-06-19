ВОЗ: пандемия коронавируса не закончилась, надо готовиться к новой волне

Европейское бюро ВОЗ предупредило, что в ЕС снова начался рост заболеваемости

Хотя меры по изоляции и физическому расстоянию сэкономили время для борьбы с пандемией коронавируса, это еще не конец борьбы. Об этом предупредило Европейское региональное бюро ВОЗ.

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Поэтому они считают, что подготовка к возможной новой волне осенью должна стать главным приоритетом для стран "Старого мира". По словам европейского регионального директора организации Ханса Клюге, необходимо использовать возможности для повышения готовности к "этой битве", где они существуют.

Он сказал, что "глобальный баланс" пандемии составил почти полмиллиона смертей и что число подтвержденных случаев заражения превысило 8 миллионов, в то время как на европейский регион приходилось 31 процент всех смертей и 43 процента заражений.

"После нескольких недель снижения количества случаев заболевания в некоторых странах среднее число новых случаев в европейском регионе в настоящее время стабилизируется на уровне около 17 000 – 20 000, но за последний месяц число стран, в которых кумулятивная частота заражений значительно увеличилась, выросло с 6 до 21 страны", – сказал Клюге.

Поскольку коронавирус все еще активен во многих странах, Клюге считает, что крайне важно возобновить нормальную жизнь после изоляции.

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"Также очень важно, чтобы власти сделали все возможное, чтобы создать агрессивную систему для мониторинга тестирования, мониторинга зараженных людей и поиска их контактов, чтобы избежать дорогостоящих дополнительных мер изоляции в случае повторения вируса", – сказал Клюге.

Он подчеркнул, что ограничительные меры должны быть сняты с осторожностью, и риск остается высоким для всех стран.

"Благодаря новому пониманию, которое мы получаем с каждым днем, мы приближаемся к эффективному лечению и вакцинам против COVID-19", – сказал Клюге, напомнив результаты исследования, которое показало, что низкие дозы стероидов дексаметазона снижают смертность от вируса на треть у тяжелых пациентов.

Он предупредил, что в качестве дополнительного бремени для систем здравоохранения сезон гриппа последует за концом лета и что только треть населения в возрасте старше 65 лет была вакцинирована против этой болезни.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что последствия пандемии показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе.

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Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка лекарств, которые допускаются при лечении больных коронавирусом COVID-19.

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